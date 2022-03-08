По God of War всё-таки снимут сериал. Он выйдет на Amazon
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Ещё один хит PlayStation готовится отправиться на малые экраны: вслед за The Last of Us пойдёт God of War. Его планируют показывать на Prime Video от Amazon. Об этом сообщает Deadline.
За разработку возьмутся продюсеры «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби, шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс, а также студии Sony Pictures Television и PlayStation Productions. При этом ни Sony, ни Amazon Studios пока не комментируют сведения.
В последнее время PlayStation активно берётся за выпуск своих ключевых брендов за пределами игр. Сначала вышел «Анчартед», а уже через год на HBO выйдет первый сезон The Last of Us, после которого последует шоу по мотивам Twisted Metal. God of War станет четвёртым проектом PlayStation Studios.
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