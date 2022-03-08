Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По God of War всё-таки снимут сериал. Он выйдет на Amazon

По God of War всё-таки снимут сериал. Он выйдет на Amazon
Комментарии

Ещё один хит PlayStation готовится отправиться на малые экраны: вслед за The Last of Us пойдёт God of War. Его планируют показывать на Prime Video от Amazon. Об этом сообщает Deadline.

За разработку возьмутся продюсеры «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби, шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс, а также студии Sony Pictures Television и PlayStation Productions. При этом ни Sony, ни Amazon Studios пока не комментируют сведения.

В последнее время PlayStation активно берётся за выпуск своих ключевых брендов за пределами игр. Сначала вышел «Анчартед», а уже через год на HBO выйдет первый сезон The Last of Us, после которого последует шоу по мотивам Twisted Metal. God of War станет четвёртым проектом PlayStation Studios.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022