Steam в России отказывается запускать FIFA 22, GTA 5 и другие купленные игры

Со Steam происходит нечто странное. Пользователи начали терять доступ к своим играм: несколько часов назад это были избранные проекты Microsoft и Activision, а теперь среди них оказалась и продукция EA и Take-Two.

В список как минимум попали Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, FIFA 22, NBA 2K, Star Wars: The Old Republic, Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden NFL 22, множество частей Need for Speed, Battlefield 1 и Battlefield 5, Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition и ещё многие другие. Весь список можно посмотреть на SteamDB.

Почему начались такие ограничения, пока неизвестно. Одно дело забрать возможность покупать игры, другое — забирать доступ к уже купленному контенту. Если это не баг или ошибка со стороны Valve или издателей, то подобное может создать огромный прецедент.