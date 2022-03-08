Культовому Хидео Кодзиме можно задать любой вопрос по Death Stranding

В честь скорого выхода режиссёрской версии Death Stranding в Steam издательство 505 Games анонсировало необычную сессию вопросов-ответов. Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима и выдающийся арт-директор Ёдзи Синкава ответят на вопросы игроков, отобранные случайным образом. Спросить что-либо у разработчиков можно в специальном обсуждении в Steam до 11 марта.

С сегодняшнего дня и до 11 марта мы предлагаем всем членам сообщества в Steam задавать вопросы о Death Stranding Хидео Кодзиме и/или Ёдзи Синкаве. Мы выберем некоторые из этих вопросов и передадим их Хидео Кодзиме и Ёдзи Синкаве, а позже в этом месяце опубликуем их ответы во всех наших основных социальных сетях. Не пропустите это событие!

Издатель отметил, что отбирать вопросы будут только по Death Stranding. Ответы на них обещают опубликовать до конца марта.

Death Stranding: Director's Cut на ПК поступит в продажу 30 марта. Владельцы оригинала смогут обновиться всего за 599 рублей. Отдельно новая версия игры обойдётся в 1599 рублей.

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