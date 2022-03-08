Для FIFA 22 выпустили седьмой патч. Он улучшил один из финтов и поправил баги

EA Sports анонсировала седьмой патч для FIFA 22. Разработчики внесли изменения в финт «скрещивание» — в игру добавили специальную анимацию при использовании данного движения по диагонали. Теперь после финта футболист быстрее возвращается к контролю мяча и точному дриблингу.

Также разработчики по традиции обновили фотографии игроков и исправили баги, включая прослушивание треков в режиме просмотра повторов EATV. Обновление уже доступно для игроков на ПК, через некоторое время оно выйдет и на консолях.

Ранее в FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока февраля в АПЛ. Участвовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками.

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