Внутри Minecraft фанат построил настоящий графический калькулятор

Фанатское сообщество Minecraft не перестаёт удивлять. Пользователь под ником hanmango_kiwi соорудил настоящий графический калькулятор, который рисует диаграммы и фигуры на основе математических формул в реальном времени. Работа геймера поражает воображение и ещё раз демонстрирует безграничные возможности, которые предоставляет песочница от Microsoft.

В комментариях пользователи предложили автору построить Minecraft в Minecraft, раз уж автору удалось сделать что-то настолько монументальное. Самое интересное, что у hanmango_kiwi действительно есть такая идея в голове — однако он считает, что для этого понадобится более технологичное железо. Что ж, будем с нетерпением ждать.

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