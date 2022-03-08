В Battlefield 2042 наконец-то добавили таблицу лидеров в матче

8 марта DICE выпустила для Battlefield 2042 обновление 3.3. Её главной фишкой стала обновлённая таблица результатов. С самого релиза шутера игроки жаловались на несуразную таблицу. Авторы прислушались и исправили её.

Теперь в таблицу занесены основные данные о сражениях, целях и захватываемых точках. Конечно, есть и показатели по смертям, убийствам и оказываемой поддержке. Вместе с этим разработчики исправили насущные баги и проблемы с производительностью.

Также были улучшены прицеливание с геймпадов и ошибки в некоторых режимах. DICE и дальше планирует развивать и улучшать шутер, основываясь на отзывах игроков.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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