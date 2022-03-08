В Battlefield 2042 наконец-то добавили таблицу лидеров в матче

8 марта DICE выпустила для Battlefield 2042 обновление 3.3. Её главной фишкой стала обновлённая таблица результатов. С самого релиза шутера игроки жаловались на несуразную таблицу. Авторы прислушались и исправили её.
Теперь в таблицу занесены основные данные о сражениях, целях и захватываемых точках. Конечно, есть и показатели по смертям, убийствам и оказываемой поддержке. Вместе с этим разработчики исправили насущные баги и проблемы с производительностью.
Также были улучшены прицеливание с геймпадов и ошибки в некоторых режимах. DICE и дальше планирует развивать и улучшать шутер, основываясь на отзывах игроков.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 марта 2022
-
14:27
-
13:55
-
13:00
-
12:37
-
12:03
-
11:26
-
11:11
-
10:42
-
10:13
-
01:51
-
01:08
-
00:54
-
00:29
-
00:04
- 7 марта 2022
-
23:10
-
22:52
-
21:48
-
21:32
-
21:10
-
20:33
-
19:36
-
19:31
-
19:18
-
19:08
-
18:35
-
17:41
-
17:32
-
16:48
-
16:38
-
16:31
-
15:50
-
14:50
-
14:41
-
14:01
-
13:42