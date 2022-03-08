Из FIFA 22 убрали российские клубы и игроков. Пока только в FUT-наборах
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8 марта издание VGC сообщило, что EA убрала из FIFA 22 русские клубы и игроков из них. Пока это коснулось только наборов FIFA Ultimate Team и FIFA Ultimate Draft.
Многие игроки обратили внимание, что им пришло уведомление об удалении русских клубов. Electronic Arts приняла такое решение в связи с напряжённой ситуацией в мире.
В соответствии с происходящим мы приняли решение, что следующие предметы больше не будут доступны в пакетах FIFA Ultimate Team и FIFA Ultimate Draft.
8 марта FIFA 22 получила седьмой патч. Авторы исправили некоторые баги, улучшили финт «скрещивание» и поправили другие мелочи.
FIFA 22 доступна на всех актуальных платформах.
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