Из FIFA 22 убрали российские клубы и игроков. Пока только в FUT-наборах

8 марта издание VGC сообщило, что EA убрала из FIFA 22 русские клубы и игроков из них. Пока это коснулось только наборов FIFA Ultimate Team и FIFA Ultimate Draft.

Многие игроки обратили внимание, что им пришло уведомление об удалении русских клубов. Electronic Arts приняла такое решение в связи с напряжённой ситуацией в мире.

В соответствии с происходящим мы приняли решение, что следующие предметы больше не будут доступны в пакетах FIFA Ultimate Team и FIFA Ultimate Draft.

8 марта FIFA 22 получила седьмой патч. Авторы исправили некоторые баги, улучшили финт «скрещивание» и поправили другие мелочи.

FIFA 22 доступна на всех актуальных платформах.

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