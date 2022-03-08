Американец купил карту Pokemon и сел на 3 года. Ему грозило до 20 лет

Американец Витан Одомсин, который взял кредит на бизнес и потратил его на карту Pokemon, сядет в тюрьму на 3 года, сообщило издание Kotaku. Ему грозило до 20 лет заключения.
В октябре 2021 года стало известно, что Одомсин потратил $ 57 тыс. (~ 6 млн рублей) на карточку Pokemon. Ей оказался блестящий дракон Чаризард. Мужчина взял деньги с кредита на бизнес в $ 85 тыс. (~ 9 млн рублей), который выдают власти США из-за пандемии коронавируса.
Кроме заключения в федеральной тюрьме, Одомсин должен вернуть деньги с дополнительным штрафом в размере $ 10 тыс. (~ 1,1 млн рублей). Никакого бизнеса, который пострадал из-за COVID-19, у мошенника не оказалось.
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