Киберспортивный клуб FaZe Clan подписал рэпера Снуп Догга

Снуп Догг стал частью FaZe Clan, о чём киберспортивная организация сообщила на своём сайте. Рэпер будет представлять клуб под псевдонимом FaZe Snoop и войдёт в совет директоров.

Снуп Догг будет создавать контент для организации, участвовать в бизнес-инициативах и запускать товары с брендом FaZe. Музыкант станет частью обновлённого совета директоров организации, участников которого объявят в этом месяце, когда завершится слияние FaZe и B. Riley Principal 150 Merger.

Директор по стратегии FaZe Clan Кай Генри рассказал, что организация давно сотрудничает со Снуп Доггом, который хорошо понимает культуру видеоигр. Вместе они хотят сделать метавселенную.

Отношения между FaZe и Snoop складываются уже много лет, поэтому мы рады приветствовать FaZe Snoop в нашей семье. Снуп Догг всегда понимал культурную связь музыки, стиля жизни и игр. У нас есть захватывающие планы по созданию совместной метавселенной и возможностей для наших фанатов.

Снуп Догг увлекается видеоиграми и проводит трансляции на Twitch в основном по Madden NFL. По слухам, облик музыканта может появиться в Call of Duty: Warzone.

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