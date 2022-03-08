Sony покажет новые игры для PS4 и PS5 на State of Play 10 марта

Sony объявила дату проведения нового шоу State of Play, на котором покажут игры для PS4 и PS5 от японских разработчиков. Ожидаются обновления и от других студий со всего мира. Трансляция начнётся 10 марта в 01:00 мск на каналах PlayStation в Twitch и YouTube.

Sony отметила, что презентация продлится 20 минут и на ней не будет новой информации о PlayStation VR2. Шлем виртуальной реальности анонсировали в начале 2022 года, но даты выхода всё ещё нет. По слухам, продажи начнутся только в 2023-м. Недавно компания представила дизайн устройства.

Новость по теме Sony раскрыла дизайн шлема PlayStation VR2

По информации инсайдеров, Sony готовит сервис с кодовым названием Spartacus, который объединит подписки PS Plus и PS Now. Недавно Джефф Грабб рассказал о тарифах услуги, в которую войдут игры с PS1, PS2, PS3, PS4 и PSP.

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