Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлены новый iPhone SE за 55 тысяч рублей и улучшенный iPad Air

Представлены новый iPhone SE за 55 тысяч рублей и улучшенный iPad Air
Комментарии

Компания Apple провела презентацию новой линейки продуктов, где, помимо прочего, представила обновлённую модель iPhone SE. Базовая стоимость в США составит $ 429, что по текущему курсу составляет около 55 тыс. рублей. Дизайн смартфона почти полностью скопирован с iPhone 8 — даже кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев есть.

Другие особенности нового iPhone SE

  • Процессор А15 Bionic. Аналогичный стоит в iPhone 13.
  • Защита от влаги и пыли стандарта IP67. Apple также заверила, что стекло стало более прочным.
  • Увеличенное время автономной работы.
  • Поддержка 5G.

Вместе с этим Apple показала новый iPad Air, который теперь оснащён процессором М1. Внешний вид девайса не изменился по сравнению с прошлой моделью. Устройство поступит в продажу 18 марта по рекомендованной цене от $ 599, что по текущему курсу составляет 66 тыс. рублей.

Особенности нового iPad Air

  • Можно разрабатывать приложения и запускать прямо на iOS.
  • Дисплей на 60 ГГц.
  • Фронтальная камера на 12 мегапикселей.
  • От 64 до 256 ГБ памяти.
  • Поддержка 5G и Apple Pencil.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022