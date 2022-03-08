Представлены новый iPhone SE за 55 тысяч рублей и улучшенный iPad Air
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Компания Apple провела презентацию новой линейки продуктов, где, помимо прочего, представила обновлённую модель iPhone SE. Базовая стоимость в США составит $ 429, что по текущему курсу составляет около 55 тыс. рублей. Дизайн смартфона почти полностью скопирован с iPhone 8 — даже кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев есть.
Другие особенности нового iPhone SE
- Процессор А15 Bionic. Аналогичный стоит в iPhone 13.
- Защита от влаги и пыли стандарта IP67. Apple также заверила, что стекло стало более прочным.
- Увеличенное время автономной работы.
- Поддержка 5G.
Вместе с этим Apple показала новый iPad Air, который теперь оснащён процессором М1. Внешний вид девайса не изменился по сравнению с прошлой моделью. Устройство поступит в продажу 18 марта по рекомендованной цене от $ 599, что по текущему курсу составляет 66 тыс. рублей.
Особенности нового iPad Air
- Можно разрабатывать приложения и запускать прямо на iOS.
- Дисплей на 60 ГГц.
- Фронтальная камера на 12 мегапикселей.
- От 64 до 256 ГБ памяти.
- Поддержка 5G и Apple Pencil.
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