Elden Ring подорожала на ПК до 3999 рублей
Поделиться
Bandai Namco решила повысить стоимость Elden Ring на ПК с 2499 до 3999 рублей. Официально комментариев издатель не давал, но вполне ожидаемо, что подобное произошло на фоне стремительно дешевеющего рубля.
До этого игра успела подорожать на консолях — правда, только в рознице (с 4999 до 5999 рублей). В PlayStation Store версии для PS4 и PS5 всё ещё продаются по старой цене — 4999 рублей. Разница с вариантом для ПК теперь всего в тысячу рублей. Скорее всего, впрочем, вскоре экшен подорожает и там.
Это первое серьёзное повышение цен на фоне спецоперации России на Украине: до этого подорожали пара игр, включая Football Manager 2022 от SEGA — теперь он стоит 6999 рублей. В России самая дорогая версия футбольного менеджера.
Комментарии
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02
-
18:30
-
17:56
-
17:06
-
16:36
-
16:07
-
15:37
-
15:09
-
14:27
-
13:55
-
13:00
-
12:37
-
12:03
-
11:26
-
11:11
-
10:42
-
10:13
-
01:51
-
01:08
-
00:54
-
00:29
-
00:04
- 7 марта 2022
-
23:10
-
22:52
-
21:48
-
21:32
-
21:10
-
20:33
-
19:36
-
19:31
-
19:18
-
19:08
-
18:35
Партнерский контент