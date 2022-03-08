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Elden Ring подорожала на ПК до 3999 рублей

Elden Ring подорожала на ПК до 3999 рублей
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Bandai Namco решила повысить стоимость Elden Ring на ПК с 2499 до 3999 рублей. Официально комментариев издатель не давал, но вполне ожидаемо, что подобное произошло на фоне стремительно дешевеющего рубля.

До этого игра успела подорожать на консолях — правда, только в рознице (с 4999 до 5999 рублей). В PlayStation Store версии для PS4 и PS5 всё ещё продаются по старой цене — 4999 рублей. Разница с вариантом для ПК теперь всего в тысячу рублей. Скорее всего, впрочем, вскоре экшен подорожает и там.

Это первое серьёзное повышение цен на фоне спецоперации России на Украине: до этого подорожали пара игр, включая Football Manager 2022 от SEGA — теперь он стоит 6999 рублей. В России самая дорогая версия футбольного менеджера.

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