Для первой Dying Light вышел некстген-патч на PS4 Pro и PS5

Разработчики Dying Light неожиданно выпустили некстген-патч для боевика, улучшающий игру на PS4 Pro и PS5. Помимо более качественной картинки на PlayStation 5 появились три режима:

Режим производительности — 1080р и 60 кадров в секунду.

— 1080р и 60 кадров в секунду. Сбалансированный режим — 1440р и нестабильные 60 кадров в секунду.

— 1440р и нестабильные 60 кадров в секунду. Режим качества — 4К и 30 кадров в секунду.

На PS4 Pro же улучшили стабильность 30 кадров в секунду и представили более стабильную связь с использованием EOS.

Обновление уже могут скачать все владельцы оригинальной игры на консолях PlayStation. Когда патч доберётся до Xbox — неизвестно.

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