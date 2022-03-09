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Для первой Dying Light вышел некстген-патч на PS4 Pro и PS5

Для первой Dying Light вышел некстген-патч на PS4 Pro и PS5
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Разработчики Dying Light неожиданно выпустили некстген-патч для боевика, улучшающий игру на PS4 Pro и PS5. Помимо более качественной картинки на PlayStation 5 появились три режима:

  • Режим производительности — 1080р и 60 кадров в секунду.
  • Сбалансированный режим — 1440р и нестабильные 60 кадров в секунду.
  • Режим качества — 4К и 30 кадров в секунду.

На PS4 Pro же улучшили стабильность 30 кадров в секунду и представили более стабильную связь с использованием EOS.

Обновление уже могут скачать все владельцы оригинальной игры на консолях PlayStation. Когда патч доберётся до Xbox — неизвестно.

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