На презентации Future Games Show покажут более 40 игр и 8 новинок

Издание GamesRadar объявило о проведении крупной игровой презентации Future Games Show, которая пройдёт в ночь с 24 на 25 марта. Авторы обещают показать более 40 игр, 8 из которых — новинки.

На презентации будут трейлеры, геймплейные ролики и интервью с разработчиками. Ведущими выступят культовые актёры озвучания — Нолан Норт, Трой Бейкер, Эмили Роуз и Лора Бейли. Игрокам они известны своими ролями в сериях Uncharted, Assassin's Creed и The Last of Us.

Посмотреть выставку можно будет на каналах GamesRadar на YouTube и Twitch. Трансляция начнётся 25 марта в 02:00 мск. Мы расскажем о самых крупных анонсах с церемонии в отдельных материалах.

