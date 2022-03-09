Стартовали съемки третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ подтвердил начало съёмок третьего сезона шоу «Тед Лассо». Дату выхода и количество серий компания не назвала, однако сериал вряд ли вернётся на экраны в 2022 году.

Новый сезон. Новая форма. Стартовало производство третьего сезона «Теда Лассо».

Сериал рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в настоящем футболе.

В сентябре 2021 года шоу получило 7 статуэток «Эмми» из 20-ти номинаций, включая «Лучший комедийный сериал» и «Лучший актёр комедийного сериала». Полюбилось шоу и зрителям: средняя оценка сериала на «Кинопоиске» составляет 8,3 на основе 29 тыс. голосов.

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