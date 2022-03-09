В Elden Ring можно ставить паузу без модов

Игры FromSoftware известны своей высокой сложностью и отсутствию многих привычных удобств из других проектов. Например, в серии Souls и недавней Elden Ring совсем нет паузы — даже в меню. Так что в жарком бою геймер не может зайти в инвентарь и поменять снаряжение, что-то применить или просто передохнуть.

Как оказалось, возможность поставить игру на паузу всё-таки есть — причём в абсолютно любой игровой момент. Для этого необходимо перейти в инвентарь, открыть функцию «помощи» и выбрать опцию «описание меню». Пока открывшееся окно не закроется, игра будет находиться в замороженном состоянии.

Конечно, такая пауза вряд ли поможет геймеру в самые трудные моменты, однако в редких случаях передышка может спасти игровую жизнь. Помимо функции паузы игроки недавно обнаружили и полноценный колизей, который может стать ареной для будущих сетевых сражений.

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