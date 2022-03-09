Elden Ring пробежали за 2,5 часа без смертей

Elden Ring вышла 25 февраля, и многие игроки до сих пор проводят в экшене долгие часы, сражаются с сильными боссами и исследуют большие локации. Однако спидраннеры уже успели пройти игру и начинают ставить первые рекорды по скоростному прохождению.

Геймер под ником Niko bellic опубликовал ролик с нынешним мировым рекордом. Он прошёл Elden RIng всего лишь за 2,5 часа, хотя в среднем на это уходит около 50 часов. На старте пользователь выбрал класс Бродяги, быстро получил в распоряжении коня и отправился в высокоуровневые локации в поисках материалов для улучшения оружия.

Примечательно, что Niko bellic прошёл всю игру со стартовым мечом без смертей. В битвах с боссами он использовал сильные удары, которые выводили противников из равновесия, и вовремя перекатывался. Геймер также не использовал баги и глитчи, так что в категории Any% прохождение займёт намного меньше времени. Однако результат всё равно невероятный, ведь с релиза игры прошло всего лишь 2 недели.

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