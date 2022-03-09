Российские игроки массово занижают рейтинг S.T.A.L.K.E.R. в Steam

8 марта свои игры из российского региона в Steam изъяли и GSC Game World — авторы серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». На момент публикации заметки все проекты студии невозможно купить жителям РФ.

Новость по теме S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» теперь нельзя купить в Steam для России

Игроки из России принялись критиковать украинскую студию. Они начали публиковать отрицательные обзоры на игры франшизы S.T.A.L.K.E.R. Всего за один день пользователи написали около 200 рецензий на разные проекты серии, в которых они выражают своё негодование. Из-за этого недавний рейтинг «Тени Чернобыля» упал до 79%, хотя раньше превышал 93%. Похожая ситуация у «Зова Припяти» и «Чистого неба».

В своих обзорах геймеры негодуют решением компании и обвиняют GSC в русофобии. Например, пользователь Steam под ником Дюха потребовал объяснений у GSC на тему вмешательства в политику. По его мнению, разработчики должны создавать игры и радовать людей вне зависимости от каких-либо факторов.

GSC Game World, объясните. Какого чёрта? Вы просто разработчики игр. Куда вы лезите в политику?! Это не ваше дело! Вы должны просто разрабатывать игры и радовать людей, вне зависимости от их каких-то факторов.

Многие геймеры, включая Franulus, объявили, что теперь точно не купят S.T.A.L.K.E.R. 2. Хотя и очень ждут его выхода.

Заблокировали покупку игры за то, что мы русские? Игры вне политики. Теперь точно не куплю S.T.A.L.K.E.R. 2, если он выйдет.

GSC Game World пока не сообщала о планах по возвращению на российский рынок.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!