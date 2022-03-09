Трёх бизнесменов заподозрили в попытке навариться на сделке Activision и Microsoft

Министерство юстиции США заподозрило в инсайдерской торговле акциями трёх человек: Барри Диллера, бизнесмена Александра фон Фюрстенберга и магната Дэвида Геффена. 14 января 2022 года все трое приобрели опционы, позволяющие в будущем приобрести акции Activision Blizzard по цене $ 40 за штуку. А после объявления о сделке между Microsoft и Activision Blizzard спустя четыре дня цена подскочила аж до $ 81.
По данным WSJ, трое бизнесменов потратили на опционы около $ 108 млн и прямо сейчас могут выкупить их по цене в $ 168 млн. А если сделку всё-таки одобрят регуляторы, то общая прибыль превысит $ 100 млн. Минюст США займётся разбирательством в ситуации и попытается выяснить, знали ли покупатели о будущей сделке заранее или это просто случайное совпадение.
Один из бизнесменов — Барри Диллер — отрицает все обвинения и списывает всё на банальное везение. Однако он входил в совет директоров Coca-Cola вместе с главой Activision Blizzard Бобби Котиком и теоретически действительно мог знать о соглашении заранее.
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