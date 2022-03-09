Epic Games остановила программу поддержки блогеров в России

Epic Games заявила, что отключает программу поддержки Support-A-Creator для пользователей из России. Такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией в мире.
Сама программа Support-A-Creator позволяет зарабатывать деньги на создании контента для Fortnite, Rocket League и других игр в Epic Games Store. Компания постоянно ищет талантливых людей, чтобы отблагодарить их материально. К сожалению, для России такая возможность приостановлена.
Примечательно, что ваш уникальный код создателя контента зарезервирован. Им не сможет воспользоваться никто другой. Вероятно, как только ситуация стабилизируется, Epic Games вернёт в Россию программу Support-A-Creator. Кроме того, весь предлагаемый из России контент будет отклонён.
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