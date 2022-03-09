Разработчик Battlefield 2042 негодует от Elden Ring

Невероятный успех Elden Ring не даёт покоя многим разработчикам, включая даже создателей Battlefield 2042. Ведущий разработчик интерфейса шутера Ахмед Салама пожаловался в «Твиттере» на то, что у проекта FromSoftware невероятный высокий балл на Metacritic. Но при этом, по его мнению, игра страдает от мелких недоработок, непоняток и неочевидностей управления — как будто бы игру не тестировали.
Тот факт, что у Elden Ring 97 баллов на Metacritic, ещё раз доказывает, что обозревателям наплевать на игровой UX. Меня не покидает ощущение, что игру даже не тестировали, и многие элементы ты обнаруживаешь случайным образом.
Иронично читать такое от автора Battlefield 2042, которая страдает от гораздо худших проблем. Об этом в комментариях ему сообщили пользователи и принялись критиковать за неосторожное высказывание. Салама сначала закрыл свой профиль, а затем и вовсе удалил его. Судя по всему, он не ожидал такой реакции от игроков и не подумал о последствиях написанного.
Что касается общего игрового опыта, то его геймеры в основном хвалят. Ранее пользователь составил фотожабу с невероятно перегруженным интерфейсом, который мог бы быть, если бы Elden Ring разработала Ubisoft. Интересно, что написал бы в таком случае написал бы Ахмед Салама.
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