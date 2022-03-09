Онлайн-кинотеатр Amazon Prime выключили в России

Пользователи сервиса Amazon Prime Video начали сообщать о том, что они больше не могут смотреть фильмы и сериалы. При переходе к просмотру выводится сообщение о «недоступности на территории данной страны».

Один из пользователей платформы DTF сообщил, что в поддержке предлагают вернуть деньги за подписку и подтверждают информацию о недоступности сервиса на территории РФ. При этом ближайший конкурент площадки Netflix продолжает обслуживать россиян как минимум до окончания текущего срока подписки.

Amazon пока не комментировала ситуацию и не сообщала, когда сервис станет доступен на территории нашей страны.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!