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Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video выключили в России

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime выключили в России
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Пользователи сервиса Amazon Prime Video начали сообщать о том, что они больше не могут смотреть фильмы и сериалы. При переходе к просмотру выводится сообщение о «недоступности на территории данной страны».

Один из пользователей платформы DTF сообщил, что в поддержке предлагают вернуть деньги за подписку и подтверждают информацию о недоступности сервиса на территории РФ. При этом ближайший конкурент площадки Netflix продолжает обслуживать россиян как минимум до окончания текущего срока подписки.

Amazon пока не комментировала ситуацию и не сообщала, когда сервис станет доступен на территории нашей страны.

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