Онлайн-кинотеатр Amazon Prime выключили в России
Поделиться
Пользователи сервиса Amazon Prime Video начали сообщать о том, что они больше не могут смотреть фильмы и сериалы. При переходе к просмотру выводится сообщение о «недоступности на территории данной страны».
Один из пользователей платформы DTF сообщил, что в поддержке предлагают вернуть деньги за подписку и подтверждают информацию о недоступности сервиса на территории РФ. При этом ближайший конкурент площадки Netflix продолжает обслуживать россиян как минимум до окончания текущего срока подписки.
Amazon пока не комментировала ситуацию и не сообщала, когда сервис станет доступен на территории нашей страны.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 9 марта 2022
-
14:36
-
14:30
-
13:56
-
13:31
-
13:25
-
12:56
-
12:48
-
12:27
-
12:21
-
11:54
-
11:21
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02
-
18:30
-
17:56
-
17:06
-
16:36
-
16:07
-
15:37
-
15:09
-
14:27
-
13:55
-
13:00
-
12:37
-
12:03
-
11:26
-
11:11
-
10:42
Партнерский контент