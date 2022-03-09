Магистральный интернет-провайдер Lumen прекращает работу в России
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Американская газета The Washington Post сообщила о новом ограничении для России. Крупный магистральный интернет-провайдер Lumen прекратил работу в России.
Провайдер обслуживает около 800 тысяч километров линий в мире. Согласно данным, услугами Lumen пользовались «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн».
На данный момент мы не столкнулись с нарушениями в работе сети, но, учитывая неопределенную ситуацию, мы предприняли этот шаг ради собственной безопасности и безопасности клиентов сети, а также для сохранения целостности глобальной интернет-сети.
Аналитики предрекают, что прекращение работы Lumen в России может сказаться на доступе к зарубежным сайтам и сервисам. Пока никаких сбоев замечено не было.
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