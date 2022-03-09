Игрок показал самую нелепую смерть в Elden Ring

Игры FromSoftware известны своей сложностью и внезапными смертями. Умереть, например, в Dark Souls или Bloodborne можно действительно от чего угодно.

Один из таких примеров показал пользователь Reddit под ником Murney24. Он записал небольшой фрагмент геймплея, на котором сразился с великаном. После битвы у него осталось немного здоровья, но он не стал лечиться сразу, а решил проверить выпавшее оружие.

Это решение было ошибочным, поскольку его добил баран. Животное просто сделало небольшой выпад в сторону Murney24. После такой атаки он умер.

Несмотря на высокие оценки Elden Ring, автор Battlefield 2042 раскритиковал игру из-за недоработок и других проблем. Это иронично, поскольку качество шутера DICE оставляет желать лучшего.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.