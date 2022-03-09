В PS Store стартовала распродажа инди-игр. Скидки на 1400 позиций
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В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая инди-играм. В акции участвует множество проектов — более 1400. Российские пользователи могут приобрести игры через специальные карты оплаты — о них мы сообщали в отдельном материале.
Интересные предложения:
- Kena: Bridge of Spirits — 1851 рубль (вместо 2849 рублей)
- Subnautica: Below Zero — 1504 рубля или 1289 рублей с PS+ (вместо 2149 рублей)
- Terraria — 674 рубля (вместо 1349 рублей)
- OlliOlli World — 1719 рублей (вместо 2149 рублей)
- The Medium — 2326 рублей (вместо 3579 рублей)
- Frostpunk — 537 рублей (вместо 2149 рублей)
- Hollow Knight — 514 рублей (вместо 1029 рублей)
- Back 4 Blood — 2499 рублей (вместо 4999 рублей)
- Elex — 641 рубль (вместо 4279 рублей)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — 569 рублей (вместо 2849 рублей)
- Black Book — 1073 рубля (вместо 1789 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 23 марта.
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