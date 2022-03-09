В PS Store стартовала распродажа инди-игр. Скидки на 1400 позиций

В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая инди-играм. В акции участвует множество проектов — более 1400. Российские пользователи могут приобрести игры через специальные карты оплаты — о них мы сообщали в отдельном материале.

Интересные предложения:

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 23 марта.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!