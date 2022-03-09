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В PS Store стартовала распродажа инди-игр. Скидки на 1400 позиций

В PS Store стартовала распродажа инди-игр. Скидки на 1400 позиций
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В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая инди-играм. В акции участвует множество проектов — более 1400. Российские пользователи могут приобрести игры через специальные карты оплаты — о них мы сообщали в отдельном материале.

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Интересные предложения:

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 23 марта.

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