Square Enix выложила на YouTube саундтреки из своих игр

9 марта Square Enix создала канал Square Enix Music Channel. На нём будут публиковаться саундтреки из игр компании, интервью с композиторами и многое другое.

Square Enix уже опубликовала на YouTube более 5000 музыкальных композиций из 130 избранных альбомов. На самом канале уже есть четыре видеоролика. Один из них вступительный, а остальные — тематические. Они длятся чуть больше двух часов.

Также найти саундтреки можно на сайте Square Enix. Там есть множество альбомов, музыкальных композиций и прочего. Ниже можно посмотреть три альбома из разных частей Final Fantasy. На самом канале их ещё больше.

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