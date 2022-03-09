Gotham Knights получила дату выхода. Она нескоро

Warner Bros. объявила дату выхода Gotham Knights — 25 октября 2022 года. Изначально кооперативный экшен планировали выпустить ещё в 2021 году, но премьеру отложили.

Gotham Knights — боевик от команды Batman: Arkham Origins из WB Montreal. Его действие разворачивается в собственной вселенной, хотя завязка намекает на продолжение Arkham Knights: Бэтмен погиб, а преступность в Готэме начала расти. Тут на помощь городу пришли четверо бывших учеников Тёмного рыцаря.

Сыграть в Gotham Knights дадут за Найтвинга, Робина, Красного колпака и Бэтгёрл. Проходить кампанию можно как в одиночку, так и с одним другом. Кооператив рассчитан только на двоих.

Gotham Knights создаётся для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.