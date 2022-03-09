Выход ремейка Advance Wars перенесли из-за «обстановки в мире»
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Nintendo приняла решение отложить выпуск ремейка Advance Wars на более поздний срок. Пошаговая тактика про военную технику должна была появиться на полках 8 апреля.
В свете недавних событий в мире мы приняли решение отложить выход Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Следите за новостями о новой дате выхода.
Это первый перенос большой премьеры во всём мире на фоне спецоперации России на Украине. Другие компании просто отменяли релиз именно в России и Беларуси, тогда как в других странах премьера проходила. Недавно Sony отложила локальный релиз Gran Turismo 7, а Ubisoft — Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.
Причём у Nintendo уже 25 марта выходит Kirby and the Forgotten Land. Её релиз отложили только в России.
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