Выход ремейка Advance Wars перенесли из-за «обстановки в мире»

Nintendo приняла решение отложить выпуск ремейка Advance Wars на более поздний срок. Пошаговая тактика про военную технику должна была появиться на полках 8 апреля.

В свете недавних событий в мире мы приняли решение отложить выход Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Следите за новостями о новой дате выхода.

Это первый перенос большой премьеры во всём мире на фоне спецоперации России на Украине. Другие компании просто отменяли релиз именно в России и Беларуси, тогда как в других странах премьера проходила. Недавно Sony отложила локальный релиз Gran Turismo 7, а Ubisoft — Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.

Причём у Nintendo уже 25 марта выходит Kirby and the Forgotten Land. Её релиз отложили только в России.