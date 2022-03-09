Disney показала первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»
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9 марта Disney опубликовала первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби». Они появились на сайте издания Entertainment Weekly. Вместе с этим свежий номер выпуска украсил Юэн Макгрегор в образе героя.
На кадрах можно увидеть самого Оби-Вана Кеноби и других персонажей.
Деталей сюжета шоу до сих пор нет. Сериал выйдет 25 мая на стриминговом сервисе Disney+. В шоу будет шесть эпизодов, а действие развернётся через 10 лет после «Мести Ситхов».
Роль Оби-Вана Кеноби исполнит Юэн Макгрегор. Также к своей роли вернётся Хейден Кристенсен, который сыграет Энакина Скайуокера.
Обложка свежего выпуска Entertainment Weekly
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