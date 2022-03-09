Авторы симулятора сборки ПК анонсировали вторую часть PC Building Simulator

9 марта разработчики PC Building Simulator анонсировали вторую часть. Ролик опубликовало издание IGN. Сам он длится чуть больше 30 секунд, в нём показывают ПК и его комплектующие.

Первая часть вышла в 2019 году и стала популярной. Смысл проекта в том, чтобы развивать свой компьютерный бизнес и заниматься ремонтом и сборками ПК. У вас есть свой небольшой салон, в котором и происходят все процессы. Постепенно будут появляться новые заказы с различными просьбами.

В PC Building Simulator 2 будет более 1200 лицензированных комплектующих от AMD, Intel, NVIDIA и других производителей. Кроме того, в игре появится новый режим карьеры.

Релиз игры состоится в 2022 году на ПК в Epic Games Store.

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