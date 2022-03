WarnedMedia прекращает выпуск нового контента в России. И игр, и фильмов, и сериалов

Только мы выпустили статью, где сообщали о плановом релизе LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в России, как WarnerMedia объявила о полном прекращении выпуска нового контента в стране.

Это касается и новых игр, и фильмов, и сериалов. На этот год у компании запланированы как минимум следующие релизы:

Игра Hogwarts Legacy — RPG по «Гарри Поттеру»;

— RPG по «Гарри Поттеру»; Игра Gotham Knights — экшен по вселенной «Бэтмена» (25 октября);

— экшен по вселенной «Бэтмена» (25 октября); Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — переосмысление LEGO-игр, да ещё и по девяти фильмам (5 апреля);

— переосмысление LEGO-игр, да ещё и по девяти фильмам (5 апреля); Фильм « Бэтмен » — прокат в кино уже отменили, но и до онлайн-кинотеатров лента не доберётся;

» — прокат в кино уже отменили, но и до онлайн-кинотеатров лента не доберётся; Фильм « Фантастические твари: Тайна Дамблдора » — премьера в кино ожидалась в середине апреля;

» — премьера в кино ожидалась в середине апреля; Сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».

В состав WarnerMedia, напомним, входят разработчики игр NetherRealm (Mortal Kombat), Monolith (Middle-earth: Shadow of War), Rocksteady (Batman: Arkham), а среди производителей сериалов и фильмов — HBO, HBO Max, New Line Cinema, DC Films и The CW.