Вышел первый тизер-трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»
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Disney опубликовала первый тизер-трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» — сериала во вселенной Star Wars про самого опытного джедая далёкой галактики.
В ролик попали кадры с уже постаревшим главным героем, к роли которого вернулся Юэн Макгерор, а также Инквизиторы. Они преследуют выживших адептов Силы и уничтожают их. События шоу, судя по трейлеру, развернутся на двух планетах — Татуине, где укрылся Оби-Ван, и Дайю, которая похожа на огромный мегаполис из Cyberpunk 2077, с неоновыми вывесками и небоскрёбами.
Выпускать шоу планируют по одной серии в течение 6 недель. Первая выйдет 25 мая, только на Disney+. Сервис недоступен в России.
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