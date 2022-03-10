Культовый Хидео Кодзима получит престижную награду за достижения в игровой индустрии

Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима — создатель Metal Gear Solid и Death Stranding — получит очередную престижную награду в свою копилку. В этот раз автора наградит японское правительство за невероятные достижения в области изобразительного искусства. Кодзима также получит сертификат на 300 тыс. йен (или 355 тыс. рублей).
Свою награду в области кинематографа получит Рюсукэ Хамагути — режиссёр фильма «Сядь за руль моей машины». В сфере манги премии удостоится Фуми Ёсинага («Цветок жизни»).
Церемония награждения пройдёт 15 марта в Токио. Неизвестно, будет ли у события прямая трансляция или её можно будет посмотреть позже в записи.
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