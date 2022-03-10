Главные анонсы State of Play: кооп в Returnal, динозавры, «Черепашки-ниндзя» и другое

Sony провела 20-минутное шоу State of Play, на котором представила множество грядущих игр для PlayStation. Мы кратко рассказываем об основных из них.

Exoprimal от Capcom

Кооперативный экшен, где игроки в мехах с разными умениями сражаются с ордами динозавров, которые появляются из чёрных дыр. Все это происходит в полуразрушенном городе. Релиз в 2023 году.

Ghostwire: Tokyo

До мировой премьеры мистического экшена разработчиков The Evil Within остаётся пара недель, а на мероприятии они показали зрелищный трейлер — он неплохо показывает суть игры и даже сюжетную завязку.

Релиз состоится 25 марта на ПК и PS5, но в России игра пока не выйдет.

Returnal

Создатели прошлогоднего фантастического экшена про временную петлю уже 25 марта выпустят бесплатное обновление — оно добавит кооператив в сюжетную кампанию и режим выживания.

Forspoken

Экшен от создателей Final Fantasy 15 обзавёлся новым трейлером. Недавно его релиз отложили до октября.

Gundam Evolution

Это условно-бесплатный шутер от первого лица по мотивам Gundam. На выбор игроков будут разные костюмы из известной вселенной — каждый с уникальными особенностями. Большего и не скажешь.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

Новый файтинг по «ДжоДжо» с 50 бойцами.

The DioField Chronicle

Новая тактика от Square Enix.

Valkyrie Elysium

Ещё Square Enix анонсировала продолжение серии Valkyrie Profile.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Коллекция из 13 классических частей про «Черепашек-ниндзя» с NES, SNES, SEGA Genesis, Gameboy и аркадных автоматов. Среди улучшений — сетевой кооператив, сохранения и перемотки, режимы Boss Rush и Challenge Mode, HD-текстуры, возможность переназначать кнопки и оригинальные японские версии 11 игр.