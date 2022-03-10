Главные анонсы State of Play: кооп в Returnal, динозавры, «Черепашки-ниндзя» и другое

Sony провела 20-минутное шоу State of Play, на котором представила множество грядущих игр для PlayStation. Мы кратко рассказываем об основных из них.
Exoprimal от Capcom
Кооперативный экшен, где игроки в мехах с разными умениями сражаются с ордами динозавров, которые появляются из чёрных дыр. Все это происходит в полуразрушенном городе. Релиз в 2023 году.
Ghostwire: Tokyo
До мировой премьеры мистического экшена разработчиков The Evil Within остаётся пара недель, а на мероприятии они показали зрелищный трейлер — он неплохо показывает суть игры и даже сюжетную завязку.
Релиз состоится 25 марта на ПК и PS5, но в России игра пока не выйдет.
Returnal
Создатели прошлогоднего фантастического экшена про временную петлю уже 25 марта выпустят бесплатное обновление — оно добавит кооператив в сюжетную кампанию и режим выживания.
Forspoken
Экшен от создателей Final Fantasy 15 обзавёлся новым трейлером. Недавно его релиз отложили до октября.
Gundam Evolution
Это условно-бесплатный шутер от первого лица по мотивам Gundam. На выбор игроков будут разные костюмы из известной вселенной — каждый с уникальными особенностями. Большего и не скажешь.
JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R
Новый файтинг по «ДжоДжо» с 50 бойцами.
The DioField Chronicle
Новая тактика от Square Enix.
Valkyrie Elysium
Ещё Square Enix анонсировала продолжение серии Valkyrie Profile.
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
Коллекция из 13 классических частей про «Черепашек-ниндзя» с NES, SNES, SEGA Genesis, Gameboy и аркадных автоматов. Среди улучшений — сетевой кооператив, сохранения и перемотки, режимы Boss Rush и Challenge Mode, HD-текстуры, возможность переназначать кнопки и оригинальные японские версии 11 игр.
- 10 марта 2022
-
01:58
-
01:44
-
00:26
- 9 марта 2022
-
22:25
-
20:02
-
19:46
-
18:44
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:09
-
15:56
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
13:56
-
13:31
-
13:25
-
12:56
-
12:48
-
12:27
-
12:21
-
11:54
-
11:21
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02