В Destiny 2 останавливают продажи для россиян
Поделиться
Bungie вскоре после Sony объявила об ограничениях в России: в Destiny 2 прекращают все покупки для жителей россиян и белорусов.
Игроки этих регионов всё ещё смогут играть в любой контент Destiny 2, который они приобрели. Вдобавок они смогут скачать бесплатную версию игры, однако приобрести новый контент или валюту они не смогут.
Для Destiny 2 недавно вышло расширение The Witch Queen, а вместе с ним стартовал новый сезон контента — вместе с актуальным боевым пропуском и сезонными активностями. Разработчики не стали ограничивать свою аудиторию, как это и сделали Epic Games с Fortnite. Но покупать больше ничего не дадут.
Bungie стала одной из последних крупных компаний, которая решила ограничить свою деятельность в России.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
01:58
-
01:44
-
00:26
- 9 марта 2022
-
22:25
-
20:02
-
19:46
-
18:44
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:09
-
15:56
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
13:56
-
13:31
-
13:25
-
12:56
-
12:48
-
12:27
-
12:21
-
11:54
-
11:21
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02
Партнерский контент