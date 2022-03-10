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В Destiny 2 останавливают продажи для россиян

В Destiny 2 останавливают продажи для россиян
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Bungie вскоре после Sony объявила об ограничениях в России: в Destiny 2 прекращают все покупки для жителей россиян и белорусов.

Игроки этих регионов всё ещё смогут играть в любой контент Destiny 2, который они приобрели. Вдобавок они смогут скачать бесплатную версию игры, однако приобрести новый контент или валюту они не смогут.

Для Destiny 2 недавно вышло расширение The Witch Queen, а вместе с ним стартовал новый сезон контента — вместе с актуальным боевым пропуском и сезонными активностями. Разработчики не стали ограничивать свою аудиторию, как это и сделали Epic Games с Fortnite. Но покупать больше ничего не дадут.

Bungie стала одной из последних крупных компаний, которая решила ограничить свою деятельность в России.

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