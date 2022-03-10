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Кевин Де Брёйне возглавил 25-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Кевин Де Брёйне возглавил 25-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 25-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 93. Рядом с ним расположился защитник «Милана» Тео Эрнандес с 88 баллами.

Лучшие карточки 25-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Кевин Де Брёйне — 93
  • Тео Эрнандес — 88
  • Яго Аспас — 88
  • Букайо Сака — 87
  • Лаутаро Мартинес — 87
  • Рис Джеймс — 86
  • Айван Тони — 86
  • Карлос Солер — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 16 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила седьмой патч для FIFA 22. Он улучшил один из финтов и поправил баги.

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