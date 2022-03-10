Для Dying Light 2 вышел большой патч с исправлением багов в кооперативе

Techland выпустила обещанный крупный патч 1.2 для Dying Light 2. Авторы исправили самые раздражающие ошибки, включая баги с петлёй смерти, при которой игроки без причин «покидают зону миссии» и умирают.

Разработчики уделили большое внимание кооперативу. В этом режиме поправили стабильность, устранили множество ошибок, которые приводили к вылетам из игры, и исправили визуальные ошибки. Также авторы доработали интерфейс, улучшили освещение и внесли правки в игровой баланс. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Обновление 1.2 для Dying Light 2 уже вышло на ПК. Совсем скоро оно появится и на консолях.

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