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Поставки игр и консолей Nintendo в России остановлены

Поставки игр и консолей Nintendo в России остановлены
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Nintendo приняла решение приостановить деятельность на территории России вслед за Sony и Microsoft. Компания на неопределённый срок перестанет поставлять в страну игры на физических носителях и консоли. Об этом сообщает Bloomberg.

Японская компания отметила, что решение связано со сбоями в логистике и проблемами с оплатой на территории РФ из-за введённых санкций. Ранее компания полностью отключила цифровой магазин eShop в России, но мы нашли способ обойти ограничения. Мы продолжим дополнять наше руководство по покупкам.

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Nintendo не сообщила, когда планирует вернуться на российский рынок.

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