YouTube приостанавливает любую монетизацию роликов в России
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По данным РБК, YouTube приостановил любую монетизацию для российских блогеров. Речь идёт не только о рекламе, но и о сервисах YouTube Premium, YouTube Music и спонсорстве каналов. Последнее особенно болезненно для многих создателей контента, ведь это был практически единственный источник монетизации у российских блогеров в последние недели.
Компания отметила, что авторы роликов временно перестанут получать доход от этих функций. Организация не сообщила, когда планирует вернуть монетизацию российским авторам. Ранее на прекращение выплат со стримов пожаловались и ведущие трансляций на Twitch.
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