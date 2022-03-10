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YouTube приостанавливает любую монетизацию роликов в России

YouTube приостанавливает любую монетизацию роликов в России
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По данным РБК, YouTube приостановил любую монетизацию для российских блогеров. Речь идёт не только о рекламе, но и о сервисах YouTube Premium, YouTube Music и спонсорстве каналов. Последнее особенно болезненно для многих создателей контента, ведь это был практически единственный источник монетизации у российских блогеров в последние недели.

Компания отметила, что авторы роликов временно перестанут получать доход от этих функций. Организация не сообщила, когда планирует вернуть монетизацию российским авторам. Ранее на прекращение выплат со стримов пожаловались и ведущие трансляций на Twitch.

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