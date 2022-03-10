Google запретила покупать и скачивать платные приложения из Play Store

Google объявила о приостановке работы платёжной системы Google Play в России. Теперь пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях.

Действующие платные подписки будут работать до окончания текущего расчётного периода. На какие-либо пробные периоды подписаться больше нельзя. Google отметила, что доступ к бесплатным приложениям и играм из Play Store сохранится. Та же ситуация с купленными ранее книгами, фильмами и другим контентом. Платные приложения при этом останутся в магазине, но их нельзя будет купить или скачать.

Ранее Google отключила любой вид монетизации для YouTube в России — включая спонсорство и подписку Premium.

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