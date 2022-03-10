Dead by Daylight и все дополнения снимают с продаж в России

Авторы сетевого хоррора Dead by Daylight объявили о приостановке продаж игры и всех дополнений к ней для жителей России на ПК и консолях. Отечественные пользователи больше не смогут приобрести внутриигровые наборы, но всё ещё могут тратить ранее купленные Золотые Клетки.

Разработчики отметили, что никаких ограничений для российских жителей вносить не будут — они смогут и дальше играть в уже купленный проект. Ситуация затронет и мобильную Dead by Daylight. Её нельзя скачивать, но если игра уже установлена, то доступ у геймеров из России сохранится. Авторы не сообщили, когда планируют снять ограничения для жителей РФ.

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