Что происходит с PS Plus в России после отключения PS Store?

Sony ночью 10 марта закрыла доступ к PlayStation Store, а вместе с этим владельцы консолей потеряли доступ к части функционала платного PS Plus. В первую очередь ежемесячным подборкам игр.

Мы связывались с российским офисом PlayStation для получения комментария на эту тему, однако в ответ ничего конкретного про это сказать не смогли, ограничившись первоначальным комментарием про приостановку деятельности Sony Interactive Entertainment в России.

Нами приостановлены все поставки ПО и оборудования, запуск Gran Turismo 7 и функционирование PlayStation Store в России.

Но что делать владельцам PlayStation? Пока их оставили без ответов: активировать ключ на PS Plus из розницы нельзя, поэтому если подписка закончилась, то и в онлайн не удастся попасть (мультиплеер в бесплатных играх работает без PS Plus).

Коды активировались через PS Store, который теперь просто выключен. До сих пор до конца непонятно, работают ли коды погашения. А сайт магазина вообще перестал функционировать — даже в профиль не даёт зайти.

Ежемесячная подборка игр, впрочем, кажется более серьёзной проблемой. Люди платят за конкретный сервис с определёнными бонусами — а теперь без предупреждения и возможности возврата средств аудиторию оставили без оплаченного сервиса. Это серьёзный прецедент.

Понятное дело, что в лицензионном соглашении все компании давно обезопасили себя от любых проблем с законом в отношении отключения части функционала даже в платных сервисах. Тем не менее хочется понять, что дальше планирует делать PlayStation в России — ответа на это, к сожалению, нет. Как и возможности переключить регион, как это, например, можно сделать на Xbox и Nintendo.

Хоть Microsoft приостановила продажи Xbox в России, но подписчики Xbox Game Pass и дальше могут пользоваться сервисом — и загружать новинки библиотеки, среди которых «Стражи Галактики».

Будем и дальше следить за развитием ситуации.