Что происходит с PS Plus в России после отключения PS Store?

Sony ночью 10 марта закрыла доступ к PlayStation Store, а вместе с этим владельцы консолей потеряли доступ к части функционала платного PS Plus. В первую очередь ежемесячным подборкам игр.
Мы связывались с российским офисом PlayStation для получения комментария на эту тему, однако в ответ ничего конкретного про это сказать не смогли, ограничившись первоначальным комментарием про приостановку деятельности Sony Interactive Entertainment в России.
Нами приостановлены все поставки ПО и оборудования, запуск Gran Turismo 7 и функционирование PlayStation Store в России.
Но что делать владельцам PlayStation? Пока их оставили без ответов: активировать ключ на PS Plus из розницы нельзя, поэтому если подписка закончилась, то и в онлайн не удастся попасть (мультиплеер в бесплатных играх работает без PS Plus).
Ежемесячная подборка игр, впрочем, кажется более серьёзной проблемой. Люди платят за конкретный сервис с определёнными бонусами — а теперь без предупреждения и возможности возврата средств аудиторию оставили без оплаченного сервиса. Это серьёзный прецедент.
Понятное дело, что в лицензионном соглашении все компании давно обезопасили себя от любых проблем с законом в отношении отключения части функционала даже в платных сервисах. Тем не менее хочется понять, что дальше планирует делать PlayStation в России — ответа на это, к сожалению, нет. Как и возможности переключить регион, как это, например, можно сделать на Xbox и Nintendo.
Будем и дальше следить за развитием ситуации.
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