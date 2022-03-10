От Юпитера до Солнца: как будет вести себя машина в Солнечной системе

Многие геймеры используют видеоигры не только как способ заняться любимым делом, но и как элемент обучения. Так, пользователь Reddit под ником DevGJewel опубликовал ролик, в котором он смоделировал физику поведения автомобиля на разных объектах Солнечной системы в проекте BeamNG.drive.
В своём видео автор показал, насколько отличается гравитация на Земле, Луне, Солнце, Юпитере и Плутоне. Подобными роликами можно наглядно демонстрировать разницу в физике между множеством космических объектов. Пользователи в комментариях отметили, что подобные работы в BeamNG.drive можно использовать в школах и других образовательных учреждениях — по аналогии с Minecraft в Швеции.
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