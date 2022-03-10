«Флэш», «Аквамен 2» и другие релизы Warner Bros. поменяли даты выхода

Warner Bros. неожиданно объявила о переносе своих ближайших фильмов от нескольких месяцев до полугода вперёд. Ситуация затронула в том числе «Флэша», второго «Аквамена» и «Чёрного Адама». А «Шазам! Ярость богов» выйдет аж на полгода раньше обещанного.

Даты выхода ближайших фильмов Warner Bros.

« Флэш » — 23 июня 2023 года — вместо 4 ноября 2022 года.

» — 23 июня 2023 года — вместо 4 ноября 2022 года. « Аквамен 2 » — 17 марта 2023 года — вместо 6 декабря 2022 года.

» — 17 марта 2023 года — вместо 6 декабря 2022 года. « Чёрный Адам » — 21 октября 2022 года — вместо 29 июля 2022 года.

» — 21 октября 2022 года — вместо 29 июля 2022 года. « Шазам! Ярость богов » — 16 декабря 2022 года — вместо 2 июня 2023 года.

» — 16 декабря 2022 года — вместо 2 июня 2023 года. « Вилли Вонка » — 15 декабря 2023 года — вместо 17 марта 2023 года.

» — 15 декабря 2023 года — вместо 17 марта 2023 года. « Суперпитомцы » — 29 июля 2022 года — вместо 20 мая 2022 года.

» — 29 июля 2022 года — вместо 20 мая 2022 года. «Мег 2: Впадина» — 4 августа 2023 года.

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