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«Флэш», «Аквамен 2» и другие релизы Warner Bros. поменяли даты выхода

«Флэш», «Аквамен 2» и другие релизы Warner Bros. поменяли даты выхода
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Warner Bros. неожиданно объявила о переносе своих ближайших фильмов от нескольких месяцев до полугода вперёд. Ситуация затронула в том числе «Флэша», второго «Аквамена» и «Чёрного Адама». А «Шазам! Ярость богов» выйдет аж на полгода раньше обещанного.

Даты выхода ближайших фильмов Warner Bros.

  • «Флэш» — 23 июня 2023 года — вместо 4 ноября 2022 года.
  • «Аквамен 2» — 17 марта 2023 года — вместо 6 декабря 2022 года.
  • «Чёрный Адам» — 21 октября 2022 года — вместо 29 июля 2022 года.
  • «Шазам! Ярость богов» — 16 декабря 2022 года — вместо 2 июня 2023 года.
  • «Вилли Вонка» — 15 декабря 2023 года — вместо 17 марта 2023 года.
  • «Суперпитомцы» — 29 июля 2022 года — вместо 20 мая 2022 года.
  • «Мег 2: Впадина» — 4 августа 2023 года.

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