Skull & Bones жива. Можно записаться на тест
Поделиться
Издание VGC сообщило, что ищет тестировщиков для пиратского экшена Skull & Bones. Похоже, игра всё же жива и действительно когда-нибудь выйдет.
На официальном сайте Ubisoft компания предлагает зарегистрироваться и принять участие в закрытом тестировании. Конечно, шанс выпадет не каждому, но попробовать всё же стоит.
Мы запускаем нашу инсайдерскую программу, уникальную возможность для избранных протестировать ранние версии Skull & Bones и поделиться отзывами. Идеальными кандидатами являются поклонники Skull & Bones с большим интересом к разработке игр и с большим количеством времени для тестирования.
У Skull & Bones тяжёлая судьба. Игру анонсировали в 2017 году, но затем у неё начались проблемы с разработкой. В итоге этот процесс затянулся, а проект несколько раз буквально хоронили. Релиз игры ожидается в 2023 году.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 10 марта 2022
-
15:10
-
15:03
-
14:23
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
11:54
-
11:20
-
10:42
-
10:11
-
09:52
-
09:24
-
08:53
-
08:24
-
01:58
-
01:44
-
00:26
- 9 марта 2022
-
22:25
-
20:02
-
19:46
-
18:44
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:09
-
15:56
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:30
Партнерский контент