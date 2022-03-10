Skull & Bones жива. Можно записаться на тест

Издание VGC сообщило, что ищет тестировщиков для пиратского экшена Skull & Bones. Похоже, игра всё же жива и действительно когда-нибудь выйдет.

На официальном сайте Ubisoft компания предлагает зарегистрироваться и принять участие в закрытом тестировании. Конечно, шанс выпадет не каждому, но попробовать всё же стоит.

Мы запускаем нашу инсайдерскую программу, уникальную возможность для избранных протестировать ранние версии Skull & Bones и поделиться отзывами. Идеальными кандидатами являются поклонники Skull & Bones с большим интересом к разработке игр и с большим количеством времени для тестирования.

У Skull & Bones тяжёлая судьба. Игру анонсировали в 2017 году, но затем у неё начались проблемы с разработкой. В итоге этот процесс затянулся, а проект несколько раз буквально хоронили. Релиз игры ожидается в 2023 году.

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