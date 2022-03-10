EA не придётся платить штраф в $ 10 млн за лутбоксы в FIFA

В октябре 2020-го суд Нидерландов приравнял лутбоксы в FIFA Ultimate Team к азартным играм и потребовал удалить из игры платные наборы. В случае невыполнения этого требования EA еженедельно получала штраф в размере $ 500 тыс. Канадская компания решила ничего не удалять и оспорить решение в суде, тем самым доведя сумму штрафа до максимальных $ 10 млн.
Недавно государственный суд Нидерландов постановил, что сами по себе наборы не являются отдельной азартной игрой, поэтому для их использования не нужна лицензия. Следовательно, издатель не нарушал «Закон о ставках и азартных играх» и будет освобождён от выплаты штрафов.
Это первая победа EA в деле о лутбоксах — компания уже несколько лет отстаивает в суде свои права по использованию виртуальных игровых наборов в линейке спортивных симуляторов. Судя по всему, паки со случайным содержимым с нами надолго.
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