Авторы Angry Birds удалили свои игры в России

Авторы Angry Birds и Need for Speed: Carbon из студии Rovio сообщили, что на время останавливают свою деятельность в России. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.

По словам Rovio, она удалила все свои игры из Google Play и App Store для пользователей из России и Беларуси. Также компания не выпустит обновления для своих проектов в этих двух странах.

Сегодня Rovio удалила все свои игры из магазинов приложений, включая Google Play и Apple App Store, в России и Беларуси. Покупки в приложениях отключены для загруженных игр на этих рынках. Предстоящие обновления игры не будут доступны в России и Беларуси.

Также студия решила направить все средства с рекламы в России, Беларуси и на Украине на гуманитарную помощь пострадавшим.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!