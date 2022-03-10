Авторы Angry Birds удалили свои игры в России
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Авторы Angry Birds и Need for Speed: Carbon из студии Rovio сообщили, что на время останавливают свою деятельность в России. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.
По словам Rovio, она удалила все свои игры из Google Play и App Store для пользователей из России и Беларуси. Также компания не выпустит обновления для своих проектов в этих двух странах.
Сегодня Rovio удалила все свои игры из магазинов приложений, включая Google Play и Apple App Store, в России и Беларуси. Покупки в приложениях отключены для загруженных игр на этих рынках. Предстоящие обновления игры не будут доступны в России и Беларуси.
Также студия решила направить все средства с рекламы в России, Беларуси и на Украине на гуманитарную помощь пострадавшим.
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