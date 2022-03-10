Появился первый кадр из фильма «Пиноккио» с Томом Хэнксом
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Disney в социальных сетях опубликовала первый кадр из музыкального фэнтезийного фильма «Пиноккио». На нём можно увидеть самого Пиноккио и Тома Хэнкса в образе Джепетто.
Примечательно, что выглядит Пиноккио один в один как в мультфильме 1940 года. Вероятно, именно на его образе и будет основана новая версия, которую покажут в картине.
Режиссёром ленты выступил Роберт Земекис. Музыкой фильма занимались Алан Сильвестри и Глен Баллард. Главные роли исполнили Том Хэнкс, Бенджамин Эван Эйнсворт, Синтия Эриво и Люк Эванс с Джозефом Гордоном-Левиттом.
Премьера «Пиноккио» назначена на сентябрь 2022 года.
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