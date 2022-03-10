В World of Tanks раздадут награды за выполнение задач

Авторы World of Tanks из Wargaming объявили о запуске задач выходного дня. Получить награды за выполнение различных задач можно будет с 11 по 14 марта. В награду можно получить личные резервы, снаряжение и бонус к опыту экипажа.
Всего есть три задачи. Одна из них, например, попасть в топ-7 по опыту в своей команде. За это дадут в два раза больше опыта экипажа. Ещё в одной задаче от игроков требуется за любое количество боёв повредить 30 танков противника.
В каждой задаче есть свои ограничения. Пару условий нужно соблюдать везде — играть в случайные бои и использовать технику от 4 до 10 уровней. Недавно в игре стартовал седьмой сезон.
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