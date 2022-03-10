Новое DLC для Assassin's Creed Valhalla можно установить в России на PS4 и PS5

Утром появилось предупреждение, что дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla на PS4 и PS5 из розничных копий нельзя активировать в России из-за приостановки работы PS Store. Однако, как показала наша проверка, ключи всё-таки работают.

Во-первых, покупателям дополнения в магазинах сначала надо активировать ключ. Лучше всего это сделать в мобильном приложении PlayStation (подробнее об этом тут).

Затем надо установить саму Assassin's Creed Valhalla, а после этого на иконке нажать кнопку Options и выбрать меню «Управление данными игры». Тут как раз будет доступен весь дополнительный контент, который доступен для установки или удаления. После успешной активации «Зари Рагнарёка» кнопка для установки как раз появится в этом меню.

Наглядная инструкция для PS5

1. Установить игру и перейти во вкладку «Управление данными игры».

2. Выбрать «Заря Рагнарёка» и нажать кнопку справа для установки.

3. Вы великолепны — дополнение начало загружаться.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok официально поступила в продажу 10 марта. В цифровых магазинах в России она недоступна, но на полках розницы коробки с ключом активации всё же появились.